Pomohl Slavii k výhře nad Baníkem sudí? Vítězné brance předcházel jasný faul, zlobil se Hapal

Slavia sice po většinu utkání kontrolovala hru, velmi dobře organizovaný Baník ji ale do vyložených brankových příležitostí pouštěl jen zřídka. A právě zmíněná trefa Juráska, jíž předcházel kontroverzní souboj Ndefeho a Olayinky, zasadila slezskému celku dýku do týla. Stejný hráč se navíc o pár minut později trefil ještě jednou a překrásným obstřelem zpoza vápna uzavřel skóre utkání na 3:1 pro sešívané.

Se svým nadřízeným souhlasil i stoper Michal Frydrych. „Z mého pohledu Ndefe předskočil Olayinku a ten mu přišlápl nohu. Snažili jsme se na to rozhodčího upozornit, ale ani se nešel podívat na video. Podle zpráv, co mi po utkání přišly na telefon, to faul jednoznačně byl, teď už s tím ale nic neuděláme," popisoval klíčovou situaci obránce Baníku, pro něhož se jednalo o duel se speciálním nábojem, neboť pět let oblékal červenobílé barvy.