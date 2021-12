Porazili jsme se ve Zlíně sami, tvrdí kouč Páník. Dál čeká s Karvinou na premiérovou výhru

My jsme se porazili sami. Vyrovnali jsme na 1:1 a měli jsme herně i psychicky navrch. Když jsme mohli těsně před pauzou domácí dorazit, neproměnili jsme pokutový kop. A po přestávce se nám pak utkání vymklo z rukou. Zaostávali jsme v osobních soubojích a když už jsme se octli v nadějné akci, nedokázali jsme ji dohrát do úspěšného konce.

Jako první měl být na řadě Papadopulos. Nevím, jestli neměl třeba nějaký zdravotní problém. Budu s hráči řešit, proč se penalty neujal. Bohužel jsme zase nezvládli klíčový okamžik zápasu. Kdybychom vedli 2:1, asi by se utkání vyvíjelo jinak.

V minulosti jste téměř vždy dokázal nový tým nakopnout k lepším výkonům i výsledkům. Proč se vám to nepodařilo v Karviné?

Může za to asi několik nepředvídatelných okolností. Po příchodu do Karviné jsem nemohl v prvním střetnutí v Olomouci kvůli covidu na lavičku. Pak jsme byli v karanténě všichni, takže jsem dva týdny hráče vůbec neviděl. A poté se nám nakupilo pět zápasů do pouhých třinácti dnů. Náročný program zřejmě zanechal na týmu následky. Až přes zimu budeme moct pořádně potrénovat. A taky budeme potřebovat mužstvo na některých postech doplnit.