Poslední zápas kariéry prohrál se Spartou. Nepříjemný, ale řeším zdraví, hlásí bývalý slávista

Samozřejmě by byl rád, kdyby poslední utkání kariéry dopadlo jinak. Že by ale zrovna kvůli prohře se Spartou pokračoval v hraní a riskoval další vážné zranění, o tom prý neuvažoval. „Řeším svoje zdraví," naznačuje Hovorka, co je pro něj prioritou. „Jsou to takové moje mini příběhy. Skončil jsem porážkou, ale když jsem se vracel po třinácti měsících do Edenu, tak jsme nad Spartou vyhráli 2:0," líčí bývalý obránce.