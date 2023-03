Přehrála nás zvířecí Bohemka. Kováč se po prohře v Ďolíčku neschovával za fráze ani spornou (ne)penaltovou situaci

Přitom by klidně mohl hledat výmluvy, a to hlavně díky situaci ze 38. minuty. Po inkasované brance se totiž Pardubice vrhly okamžitě kupředu a po zpracování míče Dominikem Kostkou se balon ve vápně domácích otřel o ruku Lukáše Hůlky.

Sudí Miroslav Zelinka i přes konzultaci s kolegy u videa na značku pokutového kopu nakonec neukázal. „Možná tam byla jasná ruka. My ale řešíme jen to, co můžeme ovlivnit. Bohemka šla každopádně za vítězstvím více," sportovně uznal Kováč.