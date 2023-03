Rozjetí Bohemians stoupají k pohárovým výšinám. Nechceme už nikam couvat, naznačil trenér ambice

Vítězství Bohemians zajistila hlavně agresivita a lepší soubojové chování, právě s těmito aspekty se totiž fyzicky slabší Východočeši na těžkém terénu nedokázali plně srovnat. „Ale ani s tím jsem nebyl v první půlhodině spokojený. Nevycházelo nám napadání, jelikož nám nepomáhali obránci. Posílal jsem tedy přes hráče vzkazy, abychom přešli do vyššího presinku," naznačil Veselý, jak se svými svěřenci komunikoval v bouřlivé atmosféře, kterou do zelenobílých barev oděné tribuny v Ďolíčku jako obvykle vytvořily.

Příští ligový víkend zavede Klokany do Plzně, půjde tak o souboji třetího a čtvrtého týmu tabulky. Bohemians si přitom tuhle roli na jaře již jednou vyzkoušeli, a to nepříliš úspěšně. Do domácího duelu s tehdy třetí Spartou šli právě z pozice čtvrtého týmu ligy a utrpěli vysokou porážku 2:6. „Je to pro nás určitě varovný prst. Víme, že ve dvou zápasech s týmy z první trojky jsme dostali világoš. Musíme do Plzně proto jet s pokorou a určitě ne s tím, že by nějak rozdávala body. Prohra se Spartou pro nás sice byla nemilá, ale i z toho se dá poučit," uzavřel Veselý.