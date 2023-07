Překvapivé rozuzlení! Sparta má nového brankáře z ciziny, na Kováře už nemůže čekat

Všechno se zdálo být jasné. Když Matěj Kovář neodletěl s Manchesterem United na turné do Ameriky, jeho další hostování ve Spartě se zdálo být hotovou věcí.

„Matěj společně se svojí agenturou a Manchesterem United nadále zvažují, jak bude pokračovat jeho kariéra. My jsme si přáli, aby to bylo ve Spartě, ale v tento moment už nemůžeme nadále čekat, blíží se vrchol našeho léta v podobě kvalifikace Ligy mistrů. Jak jsem řekl už v průběhu soustředění v Rakousku, pokud teď nemůžeme přivést Matěje, musíme na to reagovat," vysvětluje Tomáš Rosický, sportovní ředitel AC Sparta Praha.