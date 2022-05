Premiérový titul. Doma má ale Kalvach co dohánět, jeho snoubenka má totiž o dva víc

„Jsem rád, že mám aspoň jeden titul, že jsem se jí aspoň trochu přiblížil," culí se Kalvach. Mistryní volejbalové ligy se stala Darina Košická s Prostějovem a dvakrát s Olomoucí Ještě větší manko má Kalvach v domácím poháru. Zatímco on na první triumf v MOL Cupu čeká, jeho snoubenka má čtyři.

„Klidně bych jí i rád překonal. Ale vyhrát ligu je nesmírně těžké, nepodaří se to pokaždé. My se kvůli tomu nijak nešpičkujeme. Je moc ráda, že jsem mohl titul taky zažít. Mám v ní velkou oporu," podotýká Kalvach, který dělá radost také svému dědovi, Jiřímu Vítovi, legendě olomoucké Sigmy. „Je srdcem sigmák, ale říká, že od mého přestupu do Viktorky je i malý Plzeňák," říká Kalvach.