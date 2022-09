Přemýšlel jsem, jestli má na ČFL, a on se mě zeptal, co má dělat, aby hrál bundesligu, vzpomíná trenér na oporu Plzně

Asi největší pozornost v kádru Západočechů momentálně poutá brankář Jindřich Staněk. „Pomohl dotáhnout Plzeň do Ligy mistrů a na mistrovský titul, to je prostě úplně skvělá práce, skvělá kariéra," uznává Hašek a následně se vrací do devět let staré minulosti.