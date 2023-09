Při trenérském debutu prohrál Vrba 0:7. Teď to bylo lepší, říká sarkasticky po debaklu Zlína s Plzní

„Pro nás je to mimořádně nepříznivý výsledek, který ovlivnilo několik faktorů. Rychlý první gól v naší síti, Černínova brzká červená karta a vysoká herní kvalita Plzně,“ vypočítal důvody debaklu kouč Ševců Pavel Vrba, který v minulosti prožil právě ve Viktorii nejúspěšnější období dosavadní trenérské kariéry.

Zda šlo v deseti rozjetého soupeře zastavit? „Při té síle, kterou Plzeň momentálně má, to bylo hrozně obtížné. Měla střetnutí pod kontrolou. Velmi dobře kombinovala. Těžko říct, zda bychom jí byli schopni čelit v plné sestavě. V defenzívě jsme ale měli být pochopitelně mnohem důraznější,“ uvědomoval si Vrba.

Vzpomněl si, že při svém trenérském debutu v nejvyšší soutěži na lavičce Baníku v roce 2003 padli Ostravští na Slavii dokonce 0:7. „Takže teď to bylo o gól lepší,“ říká sarkasticky.

Černínovu červenou kartu nechtěl zprvu příliš komentovat. „Ani přece nesmím. On šel do souboje dost nešikovně. Úmysl zasáhnout protihráče jsem tam ale rozhodně neviděl. Sudí to nějak posoudil,“ přemítal.