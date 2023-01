Přijdu domů a spím. Takovou přípravu jsem asi v životě nezažil, líčí Květ náročný start v Plzni

Viktoriáni v prvním utkání lednové přípravy porazili divizní plzeňský Petřín 3:1, nová posila si hned navlékla kapitánskou pásku. „Čekal jsem to, taková klasika. První zápas je s páskou, aby kluci měli co po mně chtít, nějaké peníze do kasy," usmívá se záložník Roman Květ.

Jaká byla vaše premiéra v novém dresu?

Je to náročné, v přípravě je nečekaně moc běhání, takže nohy jsou trochu tužší. Byly vidět nějaké nedostatky, šlo přece jen o první zápas po delší době. Cítil jsem se ale dobře, s klukama jsme se docela sladili. Jsem spokojený.

Jak snášíte první přípravu v Plzni?

Je to náročné. V životě jsem asi takovou přípravu nezažil, takže je to pro mě něco nového. Myslím, že se s tím peru dobře, i když přijdu domů a spím. Ale jo, všechno je v pohodě, jsem spokojený.

V čem je příprava tak náročnější proti vašim předchozím působištím?

V minulých klubech se běhalo spíš sporadicky, tak decentně. Ale tady jdeme fakt každé odpoledne běhat a je to náročné. Nečekal jsem to. Jsem překvapený, ale bojuju s tím. Myslím, že docela v pohodě. Je to prostě náročné. Na tréninku maká každý na sto procent, aby se do sestavy dostal. Já to budu taky dělat na 110 procent a uvidíme.

Takže první pocity?

Jsou dobré, samozřejmě vidím, že v týmu je velká kvalita a konkurence. Bude to těžké, ale myslím, že jsme si s klukama sedli jak na hřišti, tak v kabině. Zatím jsem tedy spokojený.

Mluvíte o velké konkurenci. Jak vidíte svoji pozici v týmu?

Těžko říct, nevidím trenérovi do hlavy, ale budu dělat maximum, abych se dostal do základní jedenáctky. Pak už je to jen na trenérovi, jak se rozhodne.

Koho sledovat v lize? Květ do Sparty? Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Mluvilo se o zájmu celé silné trojky. Když se ozvala Plzeň, měl jste hned jasno?

Ano, pro mě to bylo jednoznačné. Tady se poslední sezony bojuje o titul a evropské poháry, takže jsem moc o ničem nepřemýšlel a šel po tom.

Berete přestup jako odměnu za podzim, který se vám v Bohemce mimořádně vydařil?

Určitě. A také jako motivaci do dalších let. Uvidíme, co budoucnost přinese.

Nastoupil jste jako podhrot. Jak se vám hrálo?