PŘÍMÁK: Plzeň má proti Interu slušnou šanci na body. Ztrácí Sparta respekt? Asi to tak bude

„Asi to tak trošku bude, protože když to vezmeme i z historie, nebo pět sedm let zpátky, když se hrálo na Spartě, bralo se to, že když tam uhrajeme body, tak to bude dobré," reaguje 30letý fotbalista, jenž si zahrál nejvyšší soutěž také v dresu Teplic, Baníku či Bohemians.