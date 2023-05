Přišel o korunu pro nejlepšího střelce, navíc Zbrojovka sestoupila. Jaro jsme neskutečně zmrvili, trápí Řezníčka

„Je hrozné, že jdeme dolů po tak dobře rozjeté sezoně," hlesl zklamaný kapitán Brna Jakub Řezníček, který se v závěru sezony střelecky zadrhl a na poslední chvíli přišel i o korunu pro nejlepšího ligového střelce. „To je teď vedlejší. Držel jsem se v čele dlouho. Vencovi Jurečkovi, který mě přeskočil, blahopřeju. Všechno se to na závěr pokazilo, avšak mě trápí hlavně sestup. Po vydařeném podzimu jsme jarní část ligy neskutečně zmrvili. Zlepšení nenastalo ani po výměně trenérů. Strašná škoda. Je to hrozně nepříjemné, ale musíme se s tím vyrovnat," ulevoval si.

Brňané si v duelu se Zlínem vytvořili řadu závarů v soupeřově šestnáctce a několik vyložených šancí, avšak žádnou neproměnili. „Soupeř byl zalezlý a my jsme marně dobývali jeho důslednou defenzívu. Nelepilo nám to, do sítě jsme bohužel balon nedotlačili. Pak jsme všechno honili v posledních minutách, ale už bylo pozdě," posteskl si Řezníček.

To, jak ubíhal čas, se podle něj odrazilo i v hlavách brněnských fotbalistů. „Chtěli jsme strašně moc urvat tři body. Kabina byla semknutá. Ale nešlo nám to podle našich představ," smutnil. Část zklamaných příznivců Zbrojovky si našla viníka neúspěchu. Během klíčového zápasu i po závěrečném hvizdu se hlasitě dožadovali odchodu majitele klubu Václava Bartoňka. „Nebylo to pochopitelně vůbec příjemné. Podobné to už ale bylo i při několika předchozích utkáních," připomněl.

Řezníček nechtěl spekulovat, zda Zbrojovka podcenila v zimní pauze doplnění mužstva. „To není otázka na mě. Asi někdo přijít mohl, ale netuším, jaké byly možnosti," přemítal.

Dělí ho už pouhé dvě trefy od vysněného vstupu do Klubu ligových kanonýrů. Měl by teď ale nastupovat ve druhé lize. „Smlouvu v Brně mám. Uvidíme, co bude," pokrčil Řezníček rameny.