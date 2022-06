Priske a Kuchta? Zájem byl už dříve. Jako soupeř je příšerný

Život je změna. V mládeži kopal za Spartu, pak byl za Daniela Turynu vyměněn do Slavie. Teď, když je Jan Kuchta fotbalovým reprezentantem na vzestupu, zvolil opačnou cestu. V lednu přestoupil ze Slavie do Lokomotivu Moskva, ale když se potřeboval vrátit do Prahy, vybral si pro změnu Spartu. „Její vedení mě oslovilo, že by mělo zájem o mé služby. Líbilo se mi, co mi nastínili, a proto jsem si vybral právě Spartu,“ líčí útočník.

Článek Sešli se až na druhý pokus. Nový trenér Sparty Brian Priske měl českého reprezentanta v hledáčku již dříve. „Když trénoval Antverpy, tak o mě měly zájem. Vyptávaly se na mě a něco proběhlo s mým agentem. Nemám s ním zatím přímo osobní zkušenost, ale vím, že trénoval v Antverpách. To už je ale minulost. Těším se na vizi, s kterou chce jít Sparta do sezony," poukazuje Jan Kuchta v prvním rozhovoru pro klubovou televizi. „Je to kvalitní hráč a těšíme se, až bude součástí týmu. My trenéři samozřejmě chceme pracovat s nejlepšími možnými hráči," mne si ruce Priskeho asistent Thomas Nörgaard. Skvělý lob a k tomu i asistence na Péšův gól v zápase proti Španělsku 🔝 Kuchtič, těšíme se na podobné kousky i v rudém dresu! 😍⚽️ #acsparta https://t.co/nvuMAE2Lpi — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 25, 2022 Pro herní styl, který chtějí dánští trenéři praktikovat, je Kuchta ideální posilou. „Každý, kdo ho aspoň trochu viděl, ví, že pro soupeře je příšerné proti němu hrát. Pokud budeme chtít vysoko napadat nebo represovat po ztrátě míče, tak nepříjemný útočník s takovou výbušností nám rozhodně pomůže," těší se asistent. Jan Kuchta se na reprezentačním tréninku představuje týmu. Na přetřes přišla i přítelkyněVideo : Sport.cz Otázkou je, kdo měl jako první nápad útočníka přivést. Jestli trenéři, nebo sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Ve vedení na tom pracovali velmi usilovně a my jim plně důvěřujeme, že nám budou přivádět kvalitní hráče. Jako trenéři se zajímáme především o fotbalisty, které máme k dispozici. Chceme si vytvořit co možná nejlepší obrázek i o hráčích z B týmu, mládeže i těch, co byli minulou sezonu na hostování. Tomáš se samozřejmě snaží zvýšit kvalitu kádru," líčí Nörgaard. 🔄 @NeoNovinar pic.twitter.com/XoLjm9bUOh — Sparťanské Zprávy (@spartazpravy) June 25, 2022 Kuchta by měl být pro Spartu velkým trumfem v bitvě o titul. „Rozhodujícím faktorem bude tým. Samozřejmě, čím víc kvalitních hráčů jako je Kuchta máme, tím lehčí by to pro nás mělo být," souhlasí Nörgaard. Čerstvá posila vítá, že na Letné potká hráče, které zná z národního týmu. „Samozřejmě to určitá výhoda bude. Třeba s Kubou Peškem jsem ještě hrál v Liberci. Kluky ze Sparty jsem poznal na srazech národního týmu. Těším se na ně a ze začátku se na ně určitě budu obracet," kvituje Kuchta. Komentáře RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kuchta ve Spartě? Zabiják a rozdílový hráč! Slavia dostává ochutnat svou polívčičku

