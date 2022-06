RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kuchta ve Spartě? Zabiják a rozdílový hráč! Slavia dostává ochutnat svou polívčičku

Samozřejmě, že jakýkoliv transfer z Letné do Slavie a naopak z Edenu do Sparty je třaskavý. Čekalo se, že Kuchta půjde na jiné zahraniční angažmá, a nakonec se vrací do Prahy. Je to slávista, teď si ale vybral Spartu. Já jsem takovou nabídku měl dvakrát a do Edenu jsem nešel. Dobře si pamatuji na slova mojí mámy, jak mi to zakázala. Spartu mám pořád v srdci. Vím, že teď se klubismus už tolik nenosí, ale... Sparta každopádně získala dobrého hráče a v útoku s Čvančarou to může klapat.

Byla to taková akce kulový blesk. Trenér Priske Kuchtu určitě neměl na seznamu posil, byla to taková rychlovka. Nový kouč Sparty je ale známý tím, že pracuje s daty, takže neměl problém si Kuchtu proklepnout a podívat se i na jeho poslední zápas v reprezentaci. Když se na čísla podíval, jistě příchod takového útočníka přivítá.

Otázka je, jak to vezmou fanoušci. Pikantní je to pro obě strany. Ve Spartě by Kuchtovi pomohlo, kdyby okamžitě začal střílet góly. Je to jasný vzkaz všem, počítejte s námi v boji o titul a ještě to má pečeť, že Letenští vyfoukli hráče největšímu rivalovi. Kuchta má na to, aby se s tlakem srovnal, je to flegmatik, který to nebude vnímat. Dřív by to bylo složitější, ale pracoval na sobě, už se vydal správným směrem.

Sparta v jeho osobě získala rozdílového hráče. Když pominu Patrika Schicka, který byl zraněný, tak to byl reprezentační útočník číslo jedna. Sparta taky hledala náhradu za Hložka, Kuchta je jiný typ hráče, ale co se týče střílení gólů, tak je skoro jistota, že je dávat bude. Umí být ve správnou chvíli na správném místě. Ve vápně je to zabiják a já věřím, že bude rozhodovat zápasy.

Slavii tenhle přesun bude bolet. Fanoušky i vedení. Četl jsem moc hezký rozhovor s Jindrou Trpišovským, kde jasně říká, že si všichni v Edenu musí uvědomit, že vyhrávání titulů není samozřejmostí a nejde to lehce. Slavii na jaře hodně chyběli právě Stanciu a Kuchta, trenér Trpišovský to vnímá jako zdvižený varovný prst s tím, že je třeba navázat na předchozí tvrdou práci. Už teď, když je do startu ligy ještě více než měsíc, se na nový ročník moc těším.

Podívejte se na to, jak posiluje Slavia s Plzní, je tady Slovácko s Baníkem, který má nového trenéra Pavla Vrbu. I v dalších se pořád něco děje, kluby posilují, hrát se bude navíc s jednotným míčem, takže fanoušci se mají na co těšit. Věřím, že další ligový ročník bude plný gólů a bude to ještě lepší a napínavější soutěž než naposledy. Máme se na co těšit, lepší pozvánka na stadion snad ani nemůže být.