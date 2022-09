Problém Sparty? Hráči musí bojovat za tým. Ne, aby hráli na sebe a některým to bylo jedno

Ani jeho celek ale nerozjel sezonu optimálně. „Možná má na hráče velké nároky, chce po nich složitější věci. To může trvat, než to pochopí. Ale jestli chce hrát Baník o poháry, musí udělat vše pro výsledek," hlásí v pořadu Přímák expert. Jedním z ostravských trumfů na Letné by pak mohl být exsparťan Srdjan Plavšič. „Asi to dostane na Letné sežrat, ale jemu je to jedno. Pod Vrbou se uklidní, půjde si to se Spartou rozdat a ta bude mít velké starosti," tuší expert.