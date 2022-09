PŘÍMÁK: Slavia míří do Plzně. Má šlágr řídit sudí z kauzy ovlivňování zápasů?

„Plzeň hraje klasický český fotbal... Skoro jsme s tím vyhráli EURO v 90. letech. Je to velice propracované na defenzívu, mají tam šikovné útočníky, dávají hodně gólů ze standardek," rozebírá někdejší levý bek či stoper herní projev svěřenců Michala Bílka.

Řeč přichází na formu nejen hráčů, ale také ligových sudích. „Dělají velice vážné chyby, nevím ten důvod, jestli to dělají opravdu schválně, nebo to neumí, nebo to opravdu nevidí. Někdo se jim tam mihne a oni mají špatné postavení..." spekuluje bývalý reprezentační obránce.