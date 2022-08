Problémy Slavie se soupiskou! Příliš hvězd z ciziny a málo odchovanců

Sešívaní sice mohou zapsat do utkání všech sedm fotbalistů, kteří nespadají do uvedených kategorií, avšak na hřišti se smí objevit jen pět z nich. Platí to o Brazilcích Ewertonovi s Eduardem Santosem a Afričanech Olayinkovi, Usorovi, Dorleym, Sorovi či Traorém. „Samozřejmě je to nepříjemné, ale na druhou stranu každý klub ví, jaká jsou pravidla..." odpovídá Verner Lička ve fotbalovém studiu Sport.cz, že tohle všechno Slavia věděla, když si hráče pořizovala.