Probuzený Tanko poslal Baník do euforie. Karma za rasismus z tribun, ušklíbl se spoluhráč

Proč je ale řeč o karmě, tedy jakési odplatě? Pro pochopení Klímových slov je třeba se vrátit v čase do 29. minuty. Za stavu 1:1 se Tanko při útočném rohovém kopu dostal do strkanice přímo pod kotlem Hradce, který jej zřejmě počastoval rasistickými urážkami. Domácí ale zareagovali správně. S využitím hlasatele celou Malšovickou Arénu hned dvakrát varovali, že pokud by podobné chování bleskurychle nevzalo za své, může dojít k ukončení zápasu. Fanouškům se navíc snažil promluvit do duše i brankář Hradce Pavol Bajza.

Z novinářských míst na opačné polovině hřiště žádné rasově motivované nenávistné projevy zaznamenat nešly, svůj pohled ale nabídl Klíma, který byl z lavičky Baníku přeci jen situaci blíže. „Něco jsme zaslechli. V dnešní době mi přijde směšné, že to vůbec někoho napadne,“ kroutil hlavou 26letý forvard. „Tohle do sportu nepatří. Asi jedině dobře, že jim to pak takhle vrátil,“ připomněl dva přesné zásahy svého parťáka.

⌛️ 𝗙𝗧 | Po velkém obratu v závěru a dvou gólech Tanka bereme tři body! 💪🏻 #hkrfcb pic.twitter.com/VBVav8WfwQ — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) December 9, 2023

Tanko střeleckou živou vodu potřeboval jako sůl. V posledních týdnech se prezentoval na hřišti stále tak jako obvykle. Aktivitou, sprintovými náběhy a výjimečnými rychlostními předpoklady zatápěl snad každé defenzivě. Góly se ale vytratily. „Nijak dole z toho nebyl. Věří si,“ odmítl trenér Baníku Pavel Hapal, že by se snad jeho útočné eso smůlou v zakončení užíralo.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Zleva Gigli Ndefe z Ostravy a Václav Pilař z Hradce Králové.

Když ale Senegalec postupoval sám na Bajzu potřetí v zápase, Hapal si rozhodně nemohl být jist, že tentokráte akce vyústí v gólovou radost. „Co na to říct,“ usmál se. „Těch situací už měl tolik. Vždycky trefil gólmana, nebo vystřelil mimo. Tentokráte to ale vyřešil dobře,“ těšilo 54letého kouče.