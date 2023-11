Profík se suchým humorem. Hubníka unikátní Koubkova bilance nepřekvapuje

Jednou získal mistrovský titul se Spartou, hned třikrát pak s Plzní. V dubnu 2014 odehrál celý zápas, když Viktoria na Slavii zvítězila 2:0. Od té doby ovšem sešívaní doma v lize s Plzní třináctkrát po sobě neprohráli.

„Tehdy mě stoprocentně nenapadlo, že série bude trvat tak dlouho. Už za mě jsme do Edenu pokaždé jeli s tím, že teď už to musíme prolomit. A ono pořád nic… Občas jsme tam uhráli aspoň bod, ale párkrát tam taky schytali pěkný příděl. Skoro vždycky šlo o zápasy ve výrazné režii Slavie a Plzeň tam předváděla výkony, které nebyly Plzně úplně hodné,“ vyznává se bývalý plzeňský kapitán Roman Hubník.

Až v neděli postavil odvážnou taktikou šiky viktoriánů na odpor Miroslav Koubek. Zkušený 72letý trenér jen vylepšil svou unikátní bilanci s Jindřichem Trpišovským. Svá mužstva vedl proti současnému kouči Slavie sedmkrát. Pětkrát vyhrál, jen dvakrát okusil hořkost porážky.

Erik Jirka sestřelil dvěma góly Slavii. Jsem rád, že mi trenér dává šanci a můžu mu to tak splatit. Video : Sport.cz

„Musím říct, že mě taková bilance úplně nepřekvapuje. Vždyť třeba Hradec v minulých dvou sezonách de facto připravil Slavii o titul. V Plzni jsem poznal, jak trenér Koubek umí mužstvo skvěle připravit na soupeře, což samozřejmě platí i v klíčových zápasech. Má na to oko, příprava je fakt dokonalá. Jeho záměry pak samozřejmě musejí na hřišti realizovat hráči. V Edenu jim to fungovalo, bylo znát, že jim dokázal vtisknout do hlavy, jak a co mají hrát,“ poukazuje Hubník.

Však se trenérský doyen dočkal uznání také od soupeře. Koubek je podle Trpišovského nedoceněný.

„Jeho zkušenosti jsou k nezaplacení. Když bych měl popsat jeho přípravu v Plzni, detailně jsme se chystali na jednotlivé úseky hry soupeře. Když oni udělají tohle, jak na to zareagujeme my. Nešlo však o to, abychom si to jen ukázali a řekli. My jsme to v týdnu před zápasem cvičili přímo na hřišti na tréninku klidně v 30 minut dlouhých blocích,“ prozrazuje rodák ze Vsetína něco z Koubkovy kuchyně.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Pavel Horváth a Roman Hubník během oslav zisku mistrovského titulu Plzně po utkání s Jihlavou, hrané 18. května 2015 v Doosan Areně v Plzni.

„S trenérem jsem se bavil před dvěma lety v Olomouci. Říkal, že už bude asi končit, ale pak prodloužil v Hradci a teď je zpátky v Plzni… V jeho letech je hlavní, aby mu drželo zdraví. Jinak ale věk nehraje žádnou roli. Je pořád zapálený, trénování ho dál baví a naplňuje,“ oceňuje bývalý svěřenec.

V průběhu mistrovské sezony 2014/15 střídal Koubek na lavičce Dušana Uhrina mladšího. Hned ve druhém svém utkání musel skousnout porážku na Slavii, Spartu však dvakrát porazil. Koubek na oba klíčové zápasy své mužstvo skvěle takticky připravil a namotivoval a díky tomu mohl slavit svůj první titul v roli trenéra.

„Na oba zápasy si dobře vzpomínám. Sparta neměla čas ani prostor, aby nás mohla něčím překvapit, aby si něco vytvářela. My jsme těžili z přechodových věcí, vždy jsme plnili, co trenér naplánoval.“

Erik Jirka ukázal, proč jsme o něj v létě stáli, říká Jindřich Trpišovský. Ve druhé půli jsme ztratili svoji tvář. Video : Sport.cz

Koubek je přísný, ale má také osobitý suchý humor. „Přesně tak, dokáže atmosféru odlehčit. Proč by se také měl ve svém věku jen rozčilovat a pořád křičet. Má patřičný nadhled,“ připomíná Hubník.

Dokladem je ostatně také známá historka s tetováním na oslavu plzeňského titulu.