Prohráli jsme zbytečně, bědoval Kozel po první letošní ztrátě Liberce

„Dnes opravdu nemůžu být spokojený. Nechci snižovat výkon Pardubic, ale prohráli jsme dle mého názoru zbytečně, hlavně kvůli slabé první půli. Snažili jsme se na hráče apelovat, aby po dvou výhrách nelétali hlavou v oblacích, dnes jsme to ale bohužel neuhlídali. Přišlo mi, že někteří si jen přišli zahrát fotbal a mysleli si, že to bude stačit," kritizoval profesorský přístup svých svěřenců Kozel.

„Během poločasové přestávky jsem byl na hráče pořádně nepříjemný, v první půli vlastně nikdo nehrál to, co měl. Všechno to bylo až příliš pomalé. O pauze jsme kvůli tomu vystřídali dva hráče, což našemu výkonu prospělo. Byli jsme díky rychlému gólu na koni a hnali se za vyrovnáním, další situace jsme ale již nedořešili do konce. Bohužel, po podceněném prvním poločase nám již štěstí nepřálo a Pardubice zaslouženě vyhrály," dodal 51letý trenér Severočechů.