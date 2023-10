První porážka nás nerozhodí, věří na Spartě. Lepší je hned hrát

Středeční osmifinále domácího poháru v Ďolíčku berou jako vítanou příležitost rychle zareagovat na nedělní porážku v Mladé Boleslavi. Fotbalisté Sparty tam poprvé v ligovém ročníku prohráli a hned přišli o vedení v tabulce. Ve čtvrtek navíc v Evropské lize jen remizovali s Rangers, a tak je otázka, co s nimi nepovedený týden udělá. „Doufám, že nic. Rozebereme si to. Jestli chceme ukázat, že jsme silní jako tým, což jsme dokázali minulou sezonu, nemělo by nás to rozhodit,“ říká za kabinu Adam Karabec, člen reprezentace do 21 let.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Sparťanský záložník Adam Karabec (uprostřed) v souboji s hráči Mladé Boleslavi

Článek Teď není čas na lítost, zápasy v rychlém sledu následují, poukázal trenér Brian Priske. Mladí i zkušenější hráči to cítí stejně. „Program je určitě náročný, ale pro hráče je lepší pořád hrát. Pokud se dobře zregeneruje, můžeme se do toho líp dostat a zase se vrátit na vítěznou vlnu, než celý týden čekat na další příležitost,“ líčí záložník Adam Karabec. „V neděli nebyl náš den. Myslím, že Boleslav si počínala opravdu dobře. Měli hodně protiútoků. Bránili velmi dobře a nemohli jsme je otevřít. Prohráli jsme s lepším týmem. Musíme pokračovat v práci. Zápasy hrajeme každý třetí den. Takže musíme jít dál a poučit se,“ přizvukuje mu v rozhovoru pro klubový web obránce Asger Sörensen. 📺 SØRENSEN | „Dnes to nebyl náš den. Musíme se z toho zápasu poučit a pokračovat v naší práci. Boleslav bránila opravdu dobře a nemohli jsme jejich defenzivu otevřít. Samozřejmě jsme zklamaní, ale musíme jít dál.“



Asger Sørensen po prohře v Boleslavi 🎙️ #acsparta



➡️… pic.twitter.com/On8gp1v0YN — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 29, 2023 Sparta venku v lize padla poprvé od loňské říjnové porážky 0:4 na Slavii, od té doby na hřištích soupeřů 17× po sobě neprohrála. Paralelu s loňským podzimem ovšem hráči nevnímají. „Neřekl bych, protože jsme teď úplně někde jinde. Máme za sebou nepovedený zápas, musíme se z něj poučit. Šli jsme do toho na 100 %. Musíme se posunout dál. Je před námi spousta zápasů, teď jsme jeden prohráli. Nyní se musíme odrazit směrem k středečnímu poháru,“ říká Sörensen. 💬 KARABEC | „Špatně jsme řešili předfinální situace. Vždycky nám chyběl krok dva a v tom si myslím, že byl hlavní problém. Šancí a úniků do vápna jsme měli dost, ale nebyli jsme efektivní.“



Na Klokany narazí Sparta v týdnu hned dvakrát. Ve středu venku v poháru, hned v sobotu doma na Letné v lize. Ani v Mladé Boleslavi nechybělo tradiční týmové kolečko, které kouč Priske svolal hned po zápase na trávníku. „Prostě nám řekl, že se musíme poučit a že to nebyl náš den. Jsme samozřejmě zklamaní a teď se musíme dívat dopředu. Už to nemůžeme změnit. Takže se musíme podívat na detaily, co můžeme udělat lépe a vylepšit do dalšího zápasu," popisuje Sörensen.