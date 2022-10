Pryč s cejchem paliče! Na zakončení makám, říká jablonecký Šulc

V letošním kalendářním roce Šulc slavil svůj vůbec první gól. Útočníka reprezentace do 21 let v únoru zabrzdil nepovedený zápas za Plzeň proti Spartě. Pamatujete? Na hřiště šel na posledních deset minut, ale zahodil tři tutové šance. Místo zvýšení na 3:1 Letenští dokázali srovnat na 2:2. Palič nebo král zahazování šancí, říkalo se mu pak. Od té doby hledal ztracenou pohodu a na vstřelenou branku čekal. Téměř rok dlouhý půst prolomil proti Dynamu nakonec i vítězným gólem.

„Za sebe můžu říct, že na zakončení pracuju a makám a jsem za gól rád. Ale neřeknu, že jsem to už protrhl. To jsem říkal i předtím, když jsem se trefil, a stejně se to neprotrhlo... Musím pokračovat ve své tvrdé práci," řekl 21letý rodák z Karlových Varů, jenž se předtím naposledy trefil shodou okolností v říjnu 2021 právě proti Jablonci.