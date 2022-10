Šulc poslechl kouče během minuty. Má jediné štěstí, usmíval se Horejš

Prozradíte, co jste Šulcovi řekl?

Trochu jsme chtěli změnit organizaci hry, protože směrem do defenzivy jsme měli menší problémy. Ale chtěli jsme, aby se tam furt tlačil. Cítili jsme, že z té strany s ním mají obrovský problém a chtěli jsme toho využít. Po Pavlovi jsme chtěli, aby byl z té strany nebezpečný a furt chodil nahoru. Připravovali jsme se, že Budějovice mají přes strany velký problém, i s tím, že špatně nabírali hráče. Pavel to splnil. Měl víc příležitost, mohl dát více gólů.

Takže vás poslechl okamžitě.

Má taky jediné štěstí. Ještě aby neposlechl! (Směje se)

Po delší době se po zápase usmíváte. Jak velkou úlevu cítíte? Kdybyste nevyhráli, jste ve složité situaci.

Určitě by byla složitá, nebudu lhát. Samozřejmě jsem rád, že jsme vyhráli. Předtím výkony byly slušný, ale neproměnili jsme úplně tutové šance a pak nemůžete pomýšlet na lepší výsledek. Tohle jsme s kluky probírali. Oni sami ví, že cesta, jakou jsme zvolili, je správná. Myslím, že herně mužstvo hraje velice dobře. Nedávali jsme góly, ale když se trefíme, tak dvakrát třikrát. Jsem za to nesmírně rád, že kluci byli tentokrát odměnění. Určitě kdybychom zápas nezvládli, dostali bychom se do problémů. Ale takhle jsme nepřemýšleli a věřili jsme tomu, že ho vládneme. Klukům jsem i říkal, že herně jsme podali lepší výkon v Liberci než dnes, ale tam jsme nebodovali, protože jsme tam šance trestuhodně zahodili. Dnes jsme si počínali ve vápně o něco lépe.

Do jaké míry bylo pro vás utkání proti bývalému klubu speciální?

Nebudu lhát, že nebylo, protože bych říkal nesmysly. Samozřejmě byl zápas speciální. V Budějovicích jsem prožil 24 let, což není krátká doba. Ke klubu mám obrovský vztah a vždy mít budu. Ale hráče jsem upozorňoval, že to není mezi mnou a Budějovicemi. Že je to o nás, o kabině a našich ambicích. Že se prezentujeme nějakou hrou, že jsme nebodovali z určitého důvodu, který jsme si pojmenovali a kluci to dnes splnili. Předtím jsme branky nedávali, dneska jsme šance proměnili. Jsem za to hrozně rád, protože jsme potřebovali nutně vyhrát. Kluci to zvládli s velkou bravurou. Měli jsme i problémy, protože v pátek přišel Honza Krob, že nemůže. A jak se říká, něco špatného je k něčemu dobré. Zastoupil ho Pavel Šulc, který byl jeden z klíčových hráčů utkání.

KONEC ZÁPASU! Dynamo České Budějovice porážíme 3:0 po gólech Šulce, Chramosty a Černáka! #vprvnilinii #FKJCEB pic.twitter.com/N2LOHXzkso — FK Jablonec (@FKJablonec) October 29, 2022

Na lavičce už byli druhý zápas uzdravení Hübschman a Malínský, ale do hry pět nezasáhli. Jak jsou na tom po zdravotní stránce?