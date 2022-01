Půl roku bez fotbalu? Slavil jsem jako blázen, líčí posila Sparty svéráznou metodu návratu

SMEČE JANA KUKALA: Krejčíková bude potřebovat důkladnou zdravotní prohlídku

Je to škoda, čekal jsem ještě o něco víc. Bohužel se do toho opět připletly zdravotní problémy. Úplně stejné jako Krejčíková měla s Muguruzaovou na US Open, kde ten zápas v osmifinále ještě vyhrála. Měla by ale určitě zamířit na důkladnou zdravotní prohlídku.