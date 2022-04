Rada ví, co obnáší štěstí. I proto by si ho chtěl s Votroky vychutnávat dál

Zkoušel štěstí hned v pěti českých a dvou slovenských klubech, s bratislavským Slovanem získal dokonce mistrovský titul, s Mladou Boleslaví si zahrál evropské poháry, s Hradcem Králové slavil postup do ligy. Proto Jakub Rada ví, co štěstí obnáší, když si ho teď, pár dnů před pětatřicátými narozeninami vychutnává v kabině Votroků znovu. Aby ne, když s nimi nejen postoupil do nejvyšší domácí fotbalové soutěže, ale dokonce si s nimi zahraje v nadcházející nadstavbě ve skupině o titul.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Radost hráčů Hradce Králové, kteří budou hrát ve skupině o titul.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Článek „Šli jsme si pro šesté místo, dosáhli jsme na něj, takže jsme spokojeni," ulevilo se nejzkušenějšímu hráči Votroků po posledním utkání základní ligové části na Bohemians, kde Hradec Králové neprohrál sedmý zápas v řadě a získal bod potřebný k tomu, aby se bez ohledu na výsledky konkurentů udržel v elitním sextetu. Trochu paradox, že právě na Bohemians, kde Jakub Rada prožil nejdelší období své kariéry. I s Klokany postoupil do ligy, ale nikdy se mu nepovedlo s nimi skončit v první ligové šestce. „Každý návrat do Ďolíčku je pro mě hezký. Bohemku pořád sleduju a jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát i v sezoně, kdy stadion slaví devadesáté výročí," přiznával, jak moc byl rád, když se v druhé půli dostal na hřiště. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Kamil Vacek (vlevo) z Pardubic a Jakub Rada z Hradce Králové.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Kvůli Ďolíčku i kvůli zisku bodu postačujícímu Hradci Králové k účasti v elitní šestičlenné skupině. On jako nejstarší z hráčského kádru k tomu výrazně přispěl. Zkušenostmi i devíti góly, díky nimž je nejlepším střelcem Votroků. „Už vzhledem k věku jsem musel posbíranými zkušenostmi mužstvu pomoci, protože jinak bych byl v kádru zbytečný a zabíral v něm místo někomu jinému. Góly už byly jen bonusem navíc," říká. Devět Radových ligových tref pomohlo hradeckému nováčkovi, aby si prožíval svůj sen a chystal se na nadstavbové zápasy se Slavií, Spartou, ostravským Baníkem, Plzní a Slováckem. Foto: FC Hradec Králové Trenér fotbalistů Hradce Králové Miroslav Koubek a jeho asistent Stanislav Hejkal (vlevo) během tréninku.Foto : FC Hradec Králové „Teď už nám o tolik nejde, ale rozhodně nechceme být v elitní skupině jen za výletníky a s úsměvem rozdávat soupeřům body. Zvlášť, když na trávníku budou ležet prémie. Navíc půjde o hodně sledované zápasy, takže závidím mladším klukům, že je nebude svazovat stres v podobě záchranářských starostí a že se tudíž mohou ukázat," přál si Rada, aby mu bylo alespoň o deset dvanáct let méně jako třeba Vašulínovi, Kubalovi, Soukeníkovi a spol. Čas ale zastavit nelze. Radovi bude 5. května pětatřicet, odchod z ligové scény však neplánuje. „Určitě bych chtěl pokračovat. Nejdřív si ale musíme sednout v klubu se sportovním ředitelem a vše vyhodnotit." Celkem logicky ho láká zůstat dál mezi Votroky. „Po úvodním rozjezdu, kdy jsme nevěděli, co od ligy očekávat, jsem z mužstva začal cítit sílu. Je dobře poskládané, v kádru jsou různorodé typy hráčů, takže můžeme měnit herní varianty, které praktikujeme. Kádr je navíc pohromadě už delší dobu, takže teď sklízí výsledky dlouhodobé práce," vysvětluje Rada, proč by si rád prodloužil kariéru právě na východě Čech. FORTUNA:LIGA Votroci se do elitní skupiny neženou, milion je pro ně větším ternem

