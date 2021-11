RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sparta? Neměla nárok, neomluvitelné! Slovácko mi připomíná jízdu Leicesteru

Sparta musí počítat s tím, že kamkoliv přijede, soupeř se na ni vyhecuje a bude pod tlakem. Ale od toho jsou to hráči Sparty, aby se s ním vypořádali. I trenér Vrba řekl, že jeho tým si přijel na Slovácko jen zahrát fotbal. A výsledek 4:0 je pro Letenské milostivý. Sparta mohla dostat více gólů, směrem dopředu tam byla jedna polostřela. To je zoufale málo. Myslím, že na titul to v téhle sezoně nebude. Sparta selhala i v Plzni, ukazuje se, že není odolná herně ani mentálně. Jestli by chtěl někdo Spartu omlouvat, že ji čeká zápas na Rangers, pro mě to není omluva. Hráči nebyli správně mentálně nastavení, to byl celý problém.

Hodně kritiky se valí na Lukáše Štetinu. Je známé, že trenér Vrba rád spoléhá na zkušenost, ale tenhle tah se Štetinou mu už snad třikrát nevyšel, nevyplatilo se mu to. Není to nic proti Štetinovi, ale momentálně zaostává. Takže si myslím, že je tu čas pro některou další variantu, ať už s návratem Vitíka do sestavy, nebo s Hanckem na stoperu a na kraji s mladým Gabrielem. Sparta hlásila, že chce dávat šanci mladým. Pokud to chce udělat, teď přišel ten čas.

Je třeba taky vidět, jak skvělý výkon předvedlo Slovácko. Soupeře k ničemu nepustilo. Ukázalo, proč je v tabulce už druhým rokem nahoře, proč dělá tolik bodů. Hraje moderní fotbal, Spartu přehrálo prakticky ve všem. Je vidět dlouhodobá práce trenéra Svědíka, tým se pod jeho vedením pořád posouvá. Když vidím Slovácko a tu euforii tam, tak mi to připomíná pár let starou senzační jízdu Leicestru v Anglii, která skončila titulem. Každopádně je Slovácko pro další kluby příkladem, jak se to dá dělat s menším rozpočtem a přitom skvěle. Cesta k titulu je ještě dlouhá, ale byl by to hezký příběh.

Pokud má v tuhle chvíli asi někdo právo myslet na titul, tak je to Slavia. Ta se po prohraném derby nastartovala, to byl zlom. Pomohla jí i reprezentační pauza. Slavia ukazuje, že je na cestě zpátky do mistrovské formy, je tam týmová síla. Jablonec sešívaní smázli způsobem, na jaký byli fandové zvyklí z mistrovských sezon. Trenér Trpišovský těží z toho, že se vyprazdňuje marodka a hráči nastupují na svých postech, což je hned vidět.

Zaujal mě i zápas Plzně v Ostravě. Baník hraje silový fotbal, je to takové urputné. Nejsou tam kombinace jako v podání Slovácka nebo Slavie. Za hru, co předvádějí tyto kluby, jsem moc rád a musí bavit fanoušky. Na druhou stranu Plzeň vedla o dva góly a o náskok přišla, takže si pochvalu zaslouží i Ostrava. Zaujal mě tah plzeňského kouče Bílka, který poslal na stopera útočníka Chorého. Nepropadl, odmakal to, ale někdy tam na postavení bylo znát, že to zkrátka není jeho pozice. Zápas skončil nerozhodně a týmy získaný bod musejí brát.

Parádní kousek předvedl Liberec. Vyhrál čtvrtý zápas v řadě, potřetí pak gólem v úplném závěru. Klub vyměnil trenéra, udělal nějaké posily, vzduch se zřejmě okysličil. Najednou se všechno otočilo a k Liberci se otáčí i štěstí, ale bez tvrdé práce by to jinak nešlo. Myslím, že si trenér Kozel může oddechnout, Slovan je na cestě nahoru. To v nedalekém Jablonci mají o čem přemýšlet. V Evropě to jde, ale liga? Jablonec to s tímhle užším kádrem doma nezvládá. Slavii teď byl tým trenéra Rady takovým sparringpartnerem, ale Slavia fakt hrála dobře. Působení v Evropě, ale dává hráčům zkušenosti a budou mít určitě také na co vzpomínat, i když liga jim začíná lehce utíkat.

Další porážku si připsaly Teplice. Ukazuje se, že kádr prostě teď není konkurenceschopný, chybí hráči, co by to vzali na sebe. Klub jde nějakou cestou, i vedení pracuje ve skromnějších podmínkách. V klubové akademii pracuje s mladými trenér Frťala s Ondrou Prášilem, takže do budoucna nemám o Teplice strach, potenciál v klubu bude. Teď by je to ale mohlo první ligu stát. A že proti Teplicím byly během minuty dvě penalty? Je to možná rarita, ale když penalta je, tak je jedno, jestli ji sudí odpíská za minutu nebo za dalších deset minut. To se nedá nic dělat.