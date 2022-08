Rána pro Plzeň, Kliment bude mimo až šest týdnů!

Kliment přišel z Wisly Krakov a do týmu Viktorie zapadl výtečně, nastřílel pět gólů. Ten nejdůležitější dal v úterý Karabachu (2:1), kterým poslal Západočechy do základní skupiny Ligy mistrů. Vstřelil ho už zraněný, bezprostředně poté, co dostal balon do sítě, musel ze hřiště. Vyšetření na magnetické rezonanci odhalilo prasklinu ve svalu.