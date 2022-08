Neuvěřitelný zásah nejšťastnějšího chromajzla. Bílkův žolík rozhodl zraněný

Kdyby byl úplně fit, třeba by v klíčovém okamžiku ještě něco vymýšlel a nemusel by uspět. Jenže Jan Kliment už měl natažený zadní stehenní sval a nemohl ani běhat. Když k němu tedy přiletěl Mosquerův centr, neměl na vybranou. „Noha mě bolela, stejně jsem nic jiného dělat nemohl. Přihrávka byla naštěstí taková, že stačil jen první dotek,“ líčí hrdina Viktorie, jak ve stavu zraněného chromajzla poslal balon mezi nohama brankáře Karabachu do sítě a tím i Plzeň do hlavní fáze fotbalové Ligy mistrů.

Článek Fotogalerie +18 Fotbalistům Plzně fandí dnes na stadionu i zápasnice MMA Martina Jindrová. Jak to tipuje? Všechna čest, mistrovský tah kouče Michala Bílka. Plzeň o poločase prohrávala, soupeři po vedoucím gólu narostla křídla. Trenér Viktorie ovšem vynesl do druhé půle svůj trumf. Místo Sýkory poslal na hřiště Klimenta. Útočník okamžitě chytil tempo zápasu, byl nebezpečný a zásadním způsobem vytvořil tlak na Karabach. Že stihl vstřelit vítězný gól na 2:1 těsně před tím, než musel z trávníku odpajdat, je pak obrovské štěstí, které přeje připravenému. „Nestihl jsem před gólem signalizovat, že musím jít dolů. Dál už to nešlo," usmál se v rozhovoru pro uefa.com. „Asi tři minuty před tím, jak jsem vybíhal na gólmana, mi to prasklo a už jsem nemohl běhat. Pak se balon ke mně náhodou dostal, a nakonec to tam padlo," popsal pro stanici Premier Sport 2 bývalý hráč Jihlavy, Stuttgartu, Bröndby Kodaň, Slovácka či Wisly Krakov. Na jaře Kliment zažil sestup z polské ligy, po letním příchodu do Viktorie nastřílel pět soutěžních branek. „Byl jsem nervózní až do poslední minuty. Jsem rád, že to takhle dopadlo a mohl jsem dát vítězný gól. Mám strašnou radost," libuje si osmadvacetiletý útočník. Díky jeho postupové trefě se celá Plzeň může těšit na čtvrteční los základních skupin Ligy mistrů. „Mám jen jediné přání. Paris St. Germain," usmívá se Kliment. Otázkou je, jaké povahy je jeho zranění, aby delší čas nechyběl. „Co jsem slyšel, tak cítil ve svalu prasknutí. Uvidíme, jak na tom bude po vyšetření, pak budeme vědět diagnózu stoprocentně," avizoval trenér Michal Bílek bezprostředně po utkání.