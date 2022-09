Rarita, šéf Slavie se zastal Sparty! Některé výkony rozhodčích vůči ní jsou zarážející

„Sparta měla mít, nevím, o čtyři, šest bodů víc a některé výkony rozhodčích vůči ní jsou zarážející. Když porovnám zákroky písknuté vůči třeba Olomouci, pak vůči Plzni, je to jiný standard. To je to, co vadí fanouškům," argumentuje šéf Slavie. Pražská S se podle něj shodla na společném postupu.