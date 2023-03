Řepkův blikanec pohřbil titul Sparty. Co přinese ten Olayinkův? Slavii bude chybět, říká expert

V 28. kole hostila Brno. Jenže už ve 2. minutě Řepka mrštil zblízka míčem do obličeje hostujícího Aleše Besty a po červené se ze hřiště pakoval. Sparta padla 0:2. Hříšník dostal dvouzápasový distanc a bez něj Letenští prohráli i v předposledním kole doma s Ostravou. Titul už neměli ve svých rukách. Zmar završili porážkou v Liberci a po 12 letech opět slavila Slavia.

„Je to zbytečný zkrat, do této chvíle byl nejlepším hráčem ligy, ale teď to nepochopitelně nezvládl," zlobil se tehdy kouč Sparty Michal Bílek.