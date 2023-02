Letní odchod? Olayinka se rve za Slavii, chce dvě trofeje. Trenér přemýšlí, co bude bez něj

Nejprve precizně hlavou trknul do centru Christose Zafeirise a skóroval, pak nastavil nohu do prudké pobídky od Tomáše Holeše a usměrnil míč do sítě. Tak vypadaly Olayinkovy trefy proti Slovácku. „Holi dlouho nehrál, mám velkou radost, že je zpátky v týmu. Bylo vidět, s jakým zápalem hrál. I za Christose jsem vděčný. Je důležité, aby byli sebevědomí, aby nabrali sebevědomí z týmu," chválil Olayinka spoluhráče, kteří si u jeho gólů připsali asistence.

Potvrzuje, že se i v posledních měsících v Edenu v červenobílém dresu rozdá. „Vůbec nehrozí, že by to tak nebylo. Jeho naturel je prostě takový. Kdyby chtěl přemýšlet o tom, aby se hlavně nezranil, měl by to v hlavě už na konci podzimu. Teď je v lepší pozici, smlouvu už má podepsanou," probíral se Trpišovský jeho situací.