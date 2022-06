Reprezentant do 21 let Donát přestoupil z Hradce do Boleslavi

Fotbalový reprezentant do 21 let Denis Donát přestoupil z Hradce Králové do Mladé Boleslavi. Středočeský klub informoval o příchodu dvacetiletého hráče na svém webu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Denis Donát z Hradce Králové a Adam Hložek ze Sparty během utkání Fortuna ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Donát v předminulém ročníku pomohl Hradci Králové k postupu do nejvyšší soutěže. V uplynulé sezoně odehrál v podzimní části za "Votroky" 10 zápasů. Na jaře hostoval v druholigové Chrudimi. "Denis Donát je prototypem moderního středního obránce, který své kvality prokazuje v lize i v dresu reprezentační jedenadvacítky. Přes své mladí už nasbíral množství cenných zkušeností a registrovali jsme na něj hned několik zájemců. Boleslav prokázala největší tah na branku. Sportovní vedení klubu představilo hráči dlouhodobou vizi a jeho pozici v celé organizaci," uvedl Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest, která hráče zastupuje. FORTUNA:LIGA Brazilský trumf do Slavie Do Mladé Boleslavi už před novou sezonou přišli záložník Denis Darmovzal, obránce Radek Látal a brankář Martin Polaček.

