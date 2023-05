Řezníček nedal? Penaltu asi není sranda kopat, reagoval Chramosta po splněném snu

Z jedenácti metrů zamířil doprostřed branky a přispěl k remíze s Ostravou 1:1. „Celou kariéru chci kopnout penaltu doprostřed branky. Pořád si to říkám, ale vždycky jsem to stejně dal na jistotu do strany. Dnes jsem to už poprvé zkusil. A z mého pohledu to vypadalo nakonec docela jednoduše. Platila poučka, že gólman vždy skočí na stranu," usmíval se Jan Chramosta po dělbě bodů.