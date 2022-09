Řezníček pohrdl hattrickem: Chtěl jsem si hrát na technického fotbalistu, usmíval se po výhře

Zlíňané vstoupili do utkání velmi dobře. Měli převahu, ale my jsme jejich šance naštěstí přečkali. Naopak sami jsme otevřeli skóre hned z naší první vážné akce. Pak nám vyšel dokonale vstup do druhé půle. Proměnili jsme desítku a domácí Didiba si navíc vstřelil vlastní gól. Vedli jsme 3:0 a zdálo se být všechno jasné.

To jsem si chtěl zahrát na technického fotbalistu. Tušil jsem, že je gólman Rakovan venku z branky a chtěl jsem ho přelobovat. Úmysl to byl podle mého názoru dobrý, avšak provedení naprosto mizerné. Kopl jsem mu bohužel balon do náruče. Kdybych udělal všechno správně, byl by to hezký gól. Strašně moc bych si hattrick přál. Bez ohledu na to, že by mě stál do společné kasy velké peníze.