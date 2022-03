Rozfofroval 20 milionů, Limbovi slíbil labutě, bál se mafie a seděl za kasou. Fotbalový démon vypráví

A zbylo něco, nebo se to nějak rozkutálelo...?

Michal Hrdlička si rád zve do pořadu Česká ulička na O2 TV Sport hosty, kteří se nevyhýbají žádnému tématu. Fotbalový démon Egon Vůch je však přece jen výjimečným případem. Za pestrou kariéru má o čem vyprávět a ani ožehavé otázky pro něj nejsou tabu.

„Je to pravda, naše rodina je světská, takže nějaké atrakce sehnat můžu. Jenže když tehdy Plzeň v posledním kole dostala 5:0 na Slavii, hned mi volal Šádek (manažer Viktorie). A že jestli se něco takového stane, budu mít velký problém a posadí mě na černou labuť uprostřed. Tak z toho sešlo," chechtá se Vůch ještě po letech.

🗣 Jak se dostal k práci za kasou v obchodě, co pro něj znamená fotbal a jak vidí Jindřicha Trpišovského? Dívejte se na Českou uličku s Egonem Vůchem dnes ve 21:30 hodin na O2 TV Sport. 📺 #ceskaulicka pic.twitter.com/AxQthAsllq

„Pár lidí mě podvedlo, něco jsem jim podepsal. Proto mi trenér Trpišovský v Liberci odsouhlasil Kazachstán, abych si vydělal a co nejdřív vyřešil své problémy. Teď vím, že to byla chyba. Angažmá mi zdravotně ublížilo, mimo Evropu jsem navíc sešel z očí," hodnotí zpětně.

„Třetí liga se kvůli covidu úplně zastavila, nebylo co dělat. Bráchův kamarád je manažer v Albertu v Plzni. Nechtěl jsem tam být úplně na očích, tak jsem začal ve skladu. Ale když nebyli lidi na kasu, poprosili mě. Když si mě pak za ní lidi fotili, už jsem to na instagramu zveřejnil sám. Je to přece normální práce, ani pro fotbalistu nic špatného. Jejich hloupost, že se mi smějí," vypráví Vůch.