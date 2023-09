Rozhodčí po derby: Chtěli jsme nastavit volnější metr, aby se hrál fotbal, ale nešlo to

„Počítali jsme s tím, že utkání bude nervózní. Chtěli jsme na začátku zápasu nastavit metr trochu volnější, aby se hrál fotbal. Pak ovšem zjistíte, že to prostě nejde. Chtěli jsme to pak víc rozpískávat, kouskovat hru, aby nedocházelo k nejrůznějším konfliktům, ale bohužel někdy se to nedařilo,“ líčí Ladislav Szikszay v rozhovoru pro O2 TV Sport.