Rychlé vedení Zlína, pak po Procházkově hrubce komplikace. Závěr jsme zvládli zkušeně, těší Vrbu

„První půle byla z naší strany velice dobrá. Rychle jsme vedli 2:0 a ještě jsme trefili tyč a břevno. Směrem dopředu jsme odvedli proti Teplicím velmi dobrý výkon. Cestu k vítězství jsme si pak ale zkomplikovali zbytečně inkasovaným gólem po chybě Procházky při rozehrávce. Ve fotbale se občas takové věci stávají, avšak tak zkušenému borci by se to za stavu 2:0 rozhodně přihodit nemělo. Měl situaci zvládnout mnohem líp. Zvlášť když měl dost času balon odehrát," vytkl kouč Ševců Pavel Vrba kapitánovi svého týmu.

Tvrdil, že při gólu byl v pravý čas na správném místě. „Odražený míč si mě v teplické šestnáctce našel. Povedlo se mi poslat ho hlavou do sítě. Pak jsem byl ještě blízko i další brance, ale mířil jsem bohužel do tyče. Když jsme vyhráli, tak to tolik nemrzí," přemítal Balaj. Prozradil, že už mu parťáci v kabině sdělili, kolik ho premiérový gól ve zlínském dresu bude stát. „Částku radši říkat nebudu," culil se.

Vrba si pochvaloval vydařený start do jara. „Získali jsme pět bodů ze tří utkání, což není špatné. Atmosféra na trénincích bude příští týden zase o něco příjemnější. Na druhé straně není ještě co oslavovat. Čekají nás další těžké duely v Pardubicích a se Spartou, a my se na ně musíme co nejlíp připravit. Věřím ale, že máme dobře nakročeno k tomu, abychom ve Zlíně ligu udrželi, což je pro nadcházející půlrok náš základní cíl," připomněl trenér Ševců, který přišel do Baťova města v zimní přestávce.