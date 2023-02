Rychlý mat. Plzeň vzývá proti Slovácku bilanci z posledních zápasů

„To bylo skvělé. Šlo vlastně o první roh, zápas pak byl hned klidnější. Samozřejmě by takový vstup do utkání byl ideální i teď," přeje si Havel. Viktoriáni ale nezahájili jaro v oslnivé formě. V úvodním kole překvapeně padli doma s Hradcem Králové (1:2). Následující dva duely sice zvládli za tři body, nicméně před týdnem s Českými Budějovicemi jim to herně skřípalo.

„S Hradcem nám utkání sice nevyšlo, ale v dalších dvou jsme to dokázali výsledkově napravit. Byť ten poslední s Budějovicemi nebyl optimální, my ho dokázali dotáhnout do vítězného konce. A to je důležité," řekl Havel.