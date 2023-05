Šádek: Fotbal umím dělat, ale nejsem ten, který by uměl zajistit Plzni rozpočet na řadu let

Západočeši podle očekávání na německého giganta nestačili, odvezli si pět gólů. Tuzemská média a fanoušci jiných klubů je kritizují. „Spousta lidí to asi nevezme, ale my jsme si vědomi síly soupeřů. Zažil jsem tyto zápasy na vlastní kůži, někdy víte od začátku, že na soupeře mít nebudete. Já ale beru účast v Lize mistrů jako odměnu pro všechny kluky, kteří si jí titulem a postupem přes předkola zasloužili. Jako klub jsme se vrátili tam, kde bychom měli být. Byli jsme v těžké situaci, dostali jsme se z ní," podotýká plzeňský asistent Pavel Horváth v pátém dílu Zázraku ze Západu, ve kterém majitel Šádek vyřkne přání, aby dokázal najít pro klub silného partnera.

„Postupem do Ligy mistrů jsem mohl vyřešit spoustu věcí, které mě tlačily do kouta. Klub se povedlo oddlužit, nedluží ani korunu. Z tohoto pohledu mám klid, abych našel silného partnera. Plzeňský fotbal potřebuje někoho, který peníze generuje. Fotbal umím dělat, ale nejsem ten, který by uměl zajistit Plzni rozpočet na řadu let," říká Šádek na trávníku mnichovské Allianz Arény.