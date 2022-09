Šajtle jako od Rosického! Trefil jsem to slušně, smál se Jánoš poté, co zlomil prokletí Ďolíčku

Zelenobílým spadl pořádný balvan ze srdce. Jak totiž sbírali venku body s lehkostí, tak prachbídně se jim dařilo na vlastním hřišti. Vždyť na svém stadionu, který bývá obvykle nedobytnou tvrzí, zvítězili až na pátý pokus – a to ještě v roli hostujícího celku, jelikož tam hrají domácí duely i Pardubice. „Naše výkony v Ďolíčku měly sestupnou tendenci, proto doufám, že jsme to zlomili, i když to od nás ani tentokrát nebylo úplně ideální," oddechl si Jánoš.

Vady na kráse výsledkově zvládnutého utkání viděl i kouč Jaroslav Veselý. „První poločas nás soupeř přehrával, zavinili jsme si to ale sami špatnou organizací hry. Do toho druhého jsme vstoupili o poznání aktivněji a byli jsme odměněni zaslouženou brankou," hodnotil trenér Bohemians, který svůj tým o pauze za mdlý výkon pořádně sepsul.

„Neposlouchalo se to hezky, ale bylo to zasloužené. Velmi dobře jsme věděli, že to od nás nebylo ono, všude jsme byli pozdě a nedokázali sbírat odražené míče. Do druhého dějství jsme vstoupili o dost lépe a v závěru přečkali příležitosti soupeře ke skórování. Máme nulu vzadu, tři body a já jsem hlavně moc rád, že se nám konečně podařilo vyhrát v Ďolíčku," shrnul Jánoš.