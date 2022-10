Santose neodepsal, Trpišovský se mu bude věnovat. Trápí ho hřiště v Edenu

Slávistický stoper Eduardo Santos nehrál, proti Liberci si odpykával trest za vyloučení v Plzni. Přesto byl v posledních dnech diskutovaným tématem, šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík v pořadu Hovory z Edenu prohlásil, že jeho návrat do kádru áčka by měl vést přes rezervní tým.

„U Edieho je to těžké proto, že stoperský post je strašně náchylný na chybu a špatná rozhodnutí. Pokud hráč přijde do nového týmu, do nového systému, tak jsou ty chyby hodně vidět. Pokud je na svém postu udělá ofenzivní hráč a výkon mu nevyjde, tým stejně vyhraje 2:0, ten hráč je vystřídaný a hraje se dále," podotkl Trpišovský a ukázal například Ousoua, s nímž trenérský štáb po jeho příchodu pracoval, začleňoval do systému a až pak ho vyslal do hry.