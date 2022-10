Kolář se po svatbě vrátil i do brány Slavie. Nulu si musel vysloužit. Zranění Mandouse? Dvě možnosti

Naposledy stál v bráně v soutěžním utkání v dubnu v nadstavbě proti Hradci Králové, s nímž červenobílí padli 3:4. Od té doby Ondřej Kolář jistil Aleše Mandouse, případně doléčoval zranění. Návratu se dočkal v neděli proti Slovanu. „Ale nikdy to není příjemné, když je to na úkor zranění jiného brankáře," odkázal Kolář na patálie konkurenta.

Problémy Mandouse jsou dlouhodobější a tak trochu tajemné. „Táhne se to od zápasu s Panathinaikosem. Problémy přetrvávají. V reprezentační pauze Aleš podstoupil menší zákrok a při něm se našla ještě jiná věc. Teď jsou dvě varianty. Buď bude dál chytat s obtížemi, nebo podstoupí zákrok, po kterém by však chyběl delší dobu," nastínil Mandousův stav slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Rozhodnutí nechá na dosavadní brankářské jedničce. Zdravotní problém by se neměl zhoršit, ale Mandous cítí na každém tréninku bolest.

Kolář proti Liberci působil klidně. „Připomnělo mi to dobu, kdy byl na vrcholu," chválil Trpišovský. „Jsem rád, že jsem zase chytal. Bylo to pro mě po takové době těžké. Kluci hráli dozadu dobře, bez chyb až na tu jednu v závěru," bilancoval Kolář po pohodové výhře 3:0.

Pauza se na něm neprojevila. „Bál jsem se trochu rozehrávky nohama, ale z většiny to vycházelo," culil se. A v první minutě nastavení vytáhl dobrý zákrok proti střele Matyáše Kozáka. „Každý gólman ví, jak je těžké udržet se v takovém zápase v koncentraci. Ani nevím, jak rychle se to seběhlo. Ale jsem rád, že jsem nulu udržel," povídal Kolář.

Roli dvojky musel přijmout. „Kousal jsem to těžce jako každý hráč. Ale věděl jsem sám, že forma nebyla optimální. Navíc mě bolela i záda, Aleš předváděl skvělé výkony," ohlížel se. „Když dostanete šanci, chcete ji uchopit. Aleš to tak udělal, teď věřím, že se to podaří zase mně. Pro každého je nepříjemné, když nechytá. Ale je mi líto, že Aleš má zdravotní problémy, nikdy nejsem rád, když chytám na úkor zraněného kolegy," doplnil Kolář.