Senzační přestup bleskově realizován! Exslávista Kuchta navlékne rudý dres Sparty

Kuchta už ve Spartě působil v mládežnických týmech. Poté nastupoval za Bohemians 1905, Žižkov, Slovácko, Teplice a Liberec, odkud v létě 2020 zamířil do Slavie. V jejím dresu vstřelil za rok a půl v 65 zápasech 32 soutěžních branek. V sezoně 2020/21 získal v Edenu mistrovský titul a přispěl i k triumfu v poháru. S 15 góly se stal nejlepším střelcem ligy společně s Adamem Hložkem, jehož by měl po jeho odchodu do Leverkusenu ve sparťanské ofenzivě nahradit. Slavii pomohl také do čtvrtfinále Evropské ligy.