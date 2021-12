Sešívaní se budou čertit. Nedávný hráč Slavie má namířeno do Sparty. I s Čvančarou?

Pikantní přestup je na spadnutí. Přesněji hostování z anglické Premier League do fotbalové Fortuna ligy. Mezi Kladiváři zatím nepříliš vytížený reprezentant Alex Král by se měl vrátit na českou scénu. Jenže ne do Slavie, s níž vykopal double a pomohl jí do Ligy mistrů, ale rovnou do konkurenční Sparty! Zákulisní zprávy uvádějí, že půjde o půlroční hostování na jarní část sezony. Na Letnou by měl v zimě přijít také jablonecký útočník Tomáš Čvančara.

Foto: Peter Cziborra, Reuters Alex Král v barvách West Hamu.Foto : Peter Cziborra, Reuters

Článek Jasná souvislost se přímo nabízí. Pokud se Alex Král na Letné opravdu objeví, stane se prvním příkladem spolupráce mezi Kladiváři a Spartou. Miliardář Daniel Křetínský už není jen majitelem letenského klubu. Stal se také spoluvlastníkem West Hamu United. V londýnském klubu odkoupil začátkem listopadu se společností 1890s holdings 27 procent akcií. Spolu s kolegou Pavlem Horským se také stal členem představenstva WH Holdings Ltd. „Mým osobním cílem je pomoci nastavit spolupráci mezi AC Sparta Praha a West Ham United tak, aby z ní profitovaly oba kluby. Samozřejmě v rámci pravidel, která jsou nastavena ze strany UEFA. West Ham by se mohl stát branou do Premier League pro hráče z našeho regionu," avizoval při koupi Křetínský. Alex Král o odchodu do West HamuVideo : FAČR Ihned se objevily spekulace, že do Londýna by tak jako první mohl nejspíš zamířit sparťanský talent Adam Hložek. Králův přesun do Prahy na hostování ve Spartě se ovšem zdá být aktuálnější. Foto: David Klein, Reuters Alex Král se raduje se spoluhráči z West Hamu.Foto : David Klein, Reuters Šlo by rozhodně o třaskavý přesun, neboť 23letý kudrnáč se do světa vydal z konkurenční Slavie. Nejprve do Spartaku Moskva, odkud před letošní sezonou zamířil do Premier League na roční hostování s opcí na přestup. Čvančara na Letnou, Bassey do Edenu? Král by neměl být jedinou zimní akvizicí Sparty. Připravený už je údajně také příchod útočníka Tomáše Čvančary, který na sebe během podzimu upozornil pěti ligovými trefami a třemi góly v Konferenční lize v barvách Jablonce. Jedenadvacetiletý talent, který v žákovských kategoriích prošel Spartou i Slavií, se také zařadil mezi Lvíčata a hned reprezentaci do 21 let zajistil cenný kvalifikační bod ve Slovinsku. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tomáš Čvančara z Jablonce a Martin Chlumecký z TeplicFoto : Vlastimil Vacek, Právo Na Střelnici by opačným směrem mohl zamířit jiný mladý útočník Václav Drchal. Pokud by Adam Hložek přece jen zamířil do zahraničí, sportovní ředitel Tomáš Rosický si jako náhradu údajně vyhlédl 22letého útočníka Antonína Růska z Olomouce. Sparta se rozhlíží také v zahraničí. V posledních letech razí skandinávskou cestu, a tak ji zaujal třeba obránce Linus Wahlqvist z Norrköpingu. Naopak osvědčený David Moberg Karlsson se z osobních důvodů má vracet domů do Švédska. Nahradit by ho mohl záložník Albert Rusnák, slovenský reprezentant z Real Salt Lake působící v zámořské MLS. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Sparty Praha Florin Nita a David Moberg Karlsson. Švéd míří domů...Foto : Vlastimil Vacek, Právo V hledáčku Sparty je také záložník Mateusz Praszelik, velký polský talent ze Slasku Vratislav. Čvančaru pozorně sledovala také konkurenční Slavia. Sešívané však zřejmě víc upoutal Fortune Bassey z Dynama České Budějovice. Třiadvacetiletý Nigerijec je podzimní kometou české ligy, s devíti brankami ztrácí jen jeden gól na plzeňského Beauguela v čele tabulky střelců.

