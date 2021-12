RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia frčí na mistrovské vlně, Bah je v lize nejlepší. Sparta má nového Siegla

Po těžké bitvě s Unionem Berlín zvládla Slavia i ligový zápas s Mladou Boleslaví. V klidu soupeře přehrávala. Je vidět, že brankář Mandous a stoperská dvojicí Kačaraba - Ousou už se dostatečně sehráli, Slavia nabrala správný směr. V médiích se sice objevily útržky z nějakých údajných odposlechů, pro mě ale zatím nemají relevantní hodnotu. Je dobře, že se hráči soustředili jen na fotbal a bylo to vidět. Sedmá nula vzadu není jen tak, Slavia jen potvrdila, že je opět naladěna na mistrovskou notu.

Odměnou za tohle snažení bude pro Slavii duel s tureckým Fenerbahce v Konferenční lize. Sám jsem na jeho stadionu odehrál řadu zápasů a je to tam fantastické, to se fakt nedá srovnávat s Anglií ani jinými zeměmi. Neřekl bych, že slávisty čeká peklo. Já jsem si to tam vždycky užíval. Skáče tam celý stadion, je to úžasné. A co víc, pro Slavii je to schůdný soupeř.

Stejně jak Slavii chci pogratulovat Spartě. Souhlasím s trenérem Vrbou, že je dobře Konferenční liga má kvalitu a je dobře, že tam Letenští s mladým kádrem na jaře budou hrát. Budou to pro všechny cenné zkušenosti. Sparta zvládla naprosto v pohodě derby s Bohemkou. Pomohl jí návrat Peška do sestavy, stejně jako to, že se dařilo na druhém kraji Haraslínovi. I když obrana měla občas problém, Sparta to uhrála vepředu a už do poločasu rozhodla.

Pulkrab potvrdil pozici letenského útočníka číslo jedna. Připomíná mi teď takového Horsta Siegla devadesátých let. Pulkrab je schopný střílet góly a před jednáním o nové smlouvě si vybudoval velmi slušnou pozici, což přiznal i trenér Vrba.

Dvě porážky v řadě zastavilo Slovácko a remízu s Hradcem musí brát jako nový odrazový můstek. Tým se vrátil na zem a já věřím, že trio Slavia, Plzeň, Sparta ještě prožene a promluví do pořadí na nejlepších místech. Právě Plzeň zvládla doma utkání s Libercem, když také rozhodla už do poločasu. Skvělou formu by měla potvrdit i teď v Karviné. A pak už uvidí, jak to v klubu bude dál a jak dopadnou jednání o novém investorovi. Zmínit musím i Baník Ostrava, který vyhrává a zase se dotahuje mezi nejlepší. Kdyby se mu povedlo zvládnout i utkání se Slavií, asi bychom se mohli na jaře na Baník hodně těšit.

Pochválit musím i Teplice. Leckdo je třeba trochu odepisoval, ale zdolaly Jablonec, vyhrály druhý zápas za sebou a ukazuje se, jak zajímavé příběhy liga nabízí. Jablonec se naopak topí, rány schytává ze všech stran. Nezbývá, než aby zvládl poslední podzimní kolo, musí to přetrpět a během zimní pauzy zkusit nabrat nový směr. Už tam odpadnou boje v Evropě. Uvidíme, jak se mu to povede. Každému musí být jasné, že současná atmosféra asi není dobrá.