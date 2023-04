SESTAVA KOLA: Sešívané spasil geniální žolík, také Vrba velebí mladíka

Když přijde na hřiště, dokáže rázně promluvit do dění, poukázal nedávno trenér Šilhavý poté, co povolal Matěje Juráska do reprezentace. V Ostravě se mladý hrdina znovu prezentoval jako geniální žolík, dvěma góly v závěrečné desetiminutovce zlomil černou sérii lídra tabulky na hřištích soupeřů. V obraně pak své zkušenosti uplatnil Tomáš Holeš.