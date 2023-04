Slončík zářil, první gól v lize slavil pod balkonem. Vrba chválí, ale také mírní nadšení

„Nevím, jestli jsem si na první ligu zvykl. Musím říct, že mě to hrozně baví a jsem rád, že dostávám příležitost a teď jsem pomohl ke třem bodům. Je super hrát proti fotbalistům, které jsem nedávno sledoval v televizi," vyprávěl Slončík po podařeném utkání.

Poprvé se prosadil ve 31. minutě, když se k němu v pokutovém území dostal odražený míč. „Byl jsem tam sám. Stačilo zachovat chladnou hlavu a proměnit to. Naštěstí se povedlo, hodně nám úvodní trefa pomohla," popisoval Slončík. Trenér Bohemians Jaroslav Veselý své svěřence za tuto situaci hodně kritizoval: „Troufám si říct, že první gól bych dal asi i já, měl tolik času. Naši záložníci byli někde ve vzduchoprázdnu. Ale ano, jinak jde o nadstandardního hráče." Reakce Slončíka? „Když to říká, asi by to trefil," dodal s úsměvem.

Oslavu si nemohl vysnít lepší, běžel pod balkon domu u tribuny, kde Slončíkovi bydlí. „Byli tam táta i máma, bylo to hezké," culil si talentovaný ofenzivní záložník, jenž nastoupil do osmého ligového klání v kariéře a svou druhou trefu přidal v nastavení druhé půle a pečetil výhru 4:1.

Trenér Zlína Pavel Vrba svého svěřence samozřejmě chválil, přehnané nadšení však mírnil. „Nechci říkat, že byl klíčový hráč. Zápas se mu povedl. Před dvěma dni jsem četl, jak máme dávat prostor odchovancům Zlína, takže když všichni budou hrát jako on dnes, může jich nastoupit jedenáct. Tom dostával prostor i v minulých kolech, formu potvrdil. Je to zajímavý hráč a místo si zasloužil si to tím, co předvádí na tréninku a v utkáních. Žádná protekce, že je odchovanec, ale výkony ho pasují k tomu, aby nastupoval," pravil jasně zkušený kouč.

„Je talentovaný, určitě bude ostávat prostor. V minulém zápase jsme mu určitě věci vyčítal, ale dnes to zvládl dobře a ukázal, že dokáže být pro nás důležitý. Víc k tomu ani říkat nechci, doufejme, že to bude potvrzovat dál. Nedělejme z jednoho duelu, že najednou Slončík, udělejme to třeba za rok, až potáhne klub stejně jako Baroš Baník. Budeme rádi, když to tak bude," dodal Vrba.

Zlín je v těžké situaci, výhrou si udržel pouze tříbodovou ztrátu na předposlední Pardubice. Ševci jsou v podobné situaci téměř celou sezonu a to samozřejmě vytváří na hráče velký tlak.

KONEC | Po skvělém výkonu dnes bereme tři body! 💛💙 Jen tak dál, ševci!👏 pic.twitter.com/UxMVZivY3t — FC TRINITY Zlín (@footballzlin) April 26, 2023