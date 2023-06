Sigma začala přípravu s Julišem, zkouší také Nigerijce, zapojil se i Růsek

Chyběl jen pravý obránce Vojtěch Křišťál, který přichází z Jihlavy. K týmu se připojí až 1. července poté, co mu ve Vysočině skončí smlouva.

Hodně si Hanáci slibují především od Juliše, je už v Sigmě hrál na jaře 2020 a v lize se za ni trefil osmkrát. Nahradit by měl Mojmíra Chytila, který zamířil ze Slavie. „Jsem spokojený hlavně s tím, že na začátku přípravy máme téměř kompletní kádr. To jsme chtěli," řekl novinářům olomoucký trenér Václav Jílek.

Získat Juliše byla pro něj priorita. „Zná prostředí, byl tu spokojený, sázel jsem i na naši osobní vazbu. Ví, co od nás může čekat, my zase víme, co můžeme čekat od něj. I pro fanoušky je zajímavý. Má navíc velkou motivaci, protože půlrok, který byl ve španělské Ibize, mu příliš nevyšel. Věřím, že nám pomůže a góly dávat bude," uvedl.