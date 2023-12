Sigmu potopil rychlý vyrovnávací gól. Trestuhodná, hloupá chyba, věděl Jílek

„To byla obrovská chyba. Z pohledu celého utkání asi klíčový moment. Zřejmě jsme ještě byli v euforii. Stávat se nám to však nesmí. Měli jsme to na pět minut rozkouskovat, ovšem nezvládli jsme to. I tak si ale myslím, že remízu jsme si dnes zasloužili. Škoda. Nehráli jsme špatně,“ litoval olomoucký kapitán Radim Breite.

„Osobní odvaha, nasazení, kvalita, agresivita, to všechno tam bylo. I strategie, která byla zvolena, fungovala. Rychle jsme se dostali do vedení. Bylo však trestuhodné nechat soupeře ihned se dostat zpátky. Dívali jsme se na to na videu. Reakce obranné trojky nebyla dobrá. Kluci pustili Šulce do situace, na které jsme se připravovali. Gól, co dal, zcela změnil charakter zápasu,“ uvědomoval si kouč Sigmy Václav Jílek.

Vadil mu i kiks gólmana Tomáše Digani v samém závěru první půle, po kterém se Plzeň dostala do vedení. „Kdyby to zůstalo 1:1, asi bychom si z utkání odnesli víc. Když Viktorka vede, je to proti ní už nesmírně těžké. Tomášovi jsem ale nic nevyčítal. Sám si byl dobře vědom, že udělal chybu, která měla na výsledek zásadní vliv. Utrhnout mu hlavu, nepomůže,“ podotkl.

Za stejné selhání považoval také to, že Breite v 75. minutě neproměnil tutovku, když se na malém vápně ocitl sám před gólmanem Jindřichem Staňkem. „Ten Plzeň výrazně podržel. Vyřešil tři čtyři gólové situace,“ prohlásil Jílek.

Kapitán Sigmy uznal, že zmíněnou situaci měl gólově zvládnout. „Hodně mě to mrzí. Bál jsem se, že za mnou někdo je. Mohl jsem si to možná zpracovat. Bohužel, hrál jsem to kolenem a to byl problém,“ sypal si popel na hlavu.

„Rozhoduje se ve vápně; kdo je produktivnější, vyhrává. A v tom byla Plzeň lepší. Dovolili jsme ji málo, ale i to jí stačilo. O to je pro nás porážka hořčejší,“ měl jasno lodivod Hanáků.