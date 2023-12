Vzteklý Koubek vyrazil za rozhodčím. Pil mi krev od začátku a energie mám dost, vysvětloval

Třetí gól vstřelil střídající Vydra až v páté minutě nastavení do prázdné brány poté, co se do útoku vydal i domácí gólman, který se pak nestačil vrátit, když Hanáci přišli o míč. Kouč Miroslav Koubek si tří bodů i proto velmi cenil.

„S výborně připraveným soupeřem jsme to měli těžké. Z vítězství mám proto obrovskou radost. Vážím si i toho, že si ho hráči po únavě z pohárové Evropy vybojovali. Máme toho už plné zuby. Jeli jsme z posledního zbytku sil,“ prohlásil plzeňský lodivod.

Pochvaloval si výbornou obranu a skvělý výkon gólmana Jindřicha Staňka, který famózními zákroky zlikvidoval v 75. minutě rány Filipa Zorvana a Radima Breiteho. „Defenziva nás znovu podržela a pak i Jindra ve druhé půli. Do poslední chvíle se hrálo minimálně o remízu. Dostali jsme se pod tlak, domácí byli nebezpeční,“ věděl.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Plzeňský gólman Jindřich Staněk byl opět důležitou postavou svého týmu

Za důležitý moment označil vyrovnávací gól, který přišel bezprostředně poté, co skórovala Sigma. „Naštěstí jsme se bleskově vrátili do hry a začínalo se znovu. Pomohlo nám to, stejně jako standardka v závěru první půle. Závěr jste viděli. Byli jsme dnes šťastnější,“ připustil zkušený stratég.

Zápas prožíval hodně emotivně. Ve druhé půli, když Sigma přidala, vběhl hluboko do hřiště a křičel na rozhodčího, za což vyfasoval žlutou kartu. „Sudí mi pil od začátku krev. V té chvíli pískal náš faul a já tam žádný neviděl. To vás pak dostává pod tlak. Totéž na konci. Nedovolený zákrok na nás pustil a je z toho roh Sigmy. To jsou věci, kdy vám srdíčko buší rychleji a jste vzteklej. Emoce s vámi v takových chvílích cloumají. A jestli mám v té souvislosti ve svém věku tolik energie? Jo, do schodů cestou na pozápasovou tiskovku jsem se sice trochu zadýchal, ale mám jí ještě pořád dost,“ smál se.